بسبب ثمنها المرتفع.. إقبال ضعيف على المراكز التجارية لاقتناء الأضاحي

2024-06-07 / 14:59
13

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

إقبال ضعيف ذاك الذي تشهده فضاءات عرض الأضاحي بالمراكز التجارية الكبرى بالدار البيضاء و التي تعرض عديد الأنواع من الأغنام بما فيها السلالات المستوردة من الخارج.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد لوحظ تسجيل ضعف الإقبال من المواطنين على اقتناء الأضاحي من المراكز التجارية الكبرى نظرا للسعر الخاص بالبيع المعروض على يافطات كبيرة قبالة تلك الفضاءات.

و يباع الكيلوغرام الواحد من سلالة الصردي بحوالي 83 درهم، بينما سعر السلالات الأجنبية يترواح بين 75 و 67 درهم، فيما سلالات محلية أخرى بين 75 و 78 درهم للكيلوغرام، و هي أسعار أغلى مقارنة بما يعرض في الأسواق و “الرحبات” التي تم إحداثها بمناسبة عيد الأضحى.

2024-06-07 / 14:59
13

مقالات ذات صلة

صورة سائحة ” مشردة ” بمراكش تهز أحاسيس فايسبوكيين

2024-06-07 / 22:08

“الماحيا القاتلة” تسائل آيت الطالب ..أي إجراءات استباقية

2024-06-07 / 19:43

“فوضى”الطب التجميلي بالمغرب” مطالب لوزارة الصحة بالتدخل

2024-06-07 / 18:49

مخدرات وكوكايين ومقاومة عنيفة…أمن سطات يستعمل جهازBOLAWRAP للإطاحة بشخصين

2024-06-07 / 18:18

وجدة .. تحقيق استثمار بقيمة 94 مليون درهم في…

2024-06-07 / 17:20

بعد فاجعة علال التازي.. مصانع سرية ل”الماحيا” تستنفر السلطات…

2024-06-07 / 17:04

الناظور.. السجن 3 سنوات لخمسيني بتهمة هتك عرض طفلة

2024-06-07 / 16:17

عيد الأضحى.. مندوبية السجون تسمح بدخول “القفة”

2024-06-07 / 14:41

عمال شركة بالصخيرات يرفعون” شعار “التصعيد” في وجه الادارة…

2024-06-07 / 14:21

جماعة برشيد تحدد درهم ونصف عن كل كيلومتر كقيمة…

2024-06-07 / 13:02

‫13 تعليقات

  1. الحق ياخد ولا يعطى واحسن طريقة حضارية لأخده ورد الاعتبار للمستهلك هي المقاطعة.

    رد

  5. ,مقارنة مع السنة الماضية لمادا هده الزيادة في المراكز التجارية و التي تجاوزت العشر دراهيم؟؟

    رد

  10. مركز تجاري بمدينة فاس يبيع السردي ب 83 درهم والسلالات المحلية الأخرى بنفس التمن 83 درهم عوض 79 درهم بمدن اخرى بنفس المركز. ولاحظت أن الإقبال كان ضعيف جدا ويخص السلالات المستوردة فقط.

    رد

  11. نحر الأضحية شعيرة عظيمة لكن الإشكال أنه أصبح الوسطاء يتلاعبون بالاثمنة التي أصبحت تفوق القدرة الشرائية للمواطن الضعيف والمتوسط واغلبية شرائح المجتمع من هذا الصنف

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى