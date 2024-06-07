بسبب ثمنها المرتفع.. إقبال ضعيف على المراكز التجارية لاقتناء الأضاحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال ضعيف ذاك الذي تشهده فضاءات عرض الأضاحي بالمراكز التجارية الكبرى بالدار البيضاء و التي تعرض عديد الأنواع من الأغنام بما فيها السلالات المستوردة من الخارج.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد لوحظ تسجيل ضعف الإقبال من المواطنين على اقتناء الأضاحي من المراكز التجارية الكبرى نظرا للسعر الخاص بالبيع المعروض على يافطات كبيرة قبالة تلك الفضاءات.

و يباع الكيلوغرام الواحد من سلالة الصردي بحوالي 83 درهم، بينما سعر السلالات الأجنبية يترواح بين 75 و 67 درهم، فيما سلالات محلية أخرى بين 75 و 78 درهم للكيلوغرام، و هي أسعار أغلى مقارنة بما يعرض في الأسواق و “الرحبات” التي تم إحداثها بمناسبة عيد الأضحى.