عمال شركة بالصخيرات يرفعون” شعار “التصعيد” في وجه الادارة بسبب “تعسفات”

هبة بريس – الصخيرات

اصدر المكتب النقابي لعمال وعاملات وتقنيي شركة Fruit of The Loom الصخيرات بيانا استنكاريا قيل فيه “انه يتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأوضاع من احتقان وسخط كبير داخل الشركة في ظل استمرار تسلط الإدارة ونهجها سياسة الهروب الى الأمام في تدبير وايجاد حلولالمشاكل الطبقة العاملة”

واستغرب البلاغ لنهج الإدارة سياسة الأذان الصماء حول الحوار البناء مع المكتب النقابي ومؤسسة المناديب في تناف واضح مع المناشير المعلقة في مختلف السبوارت الاعلانية بالشركة

ورفض المكتب النقابي التعسفات التي تمارس على أعضاء المكتب النقابي والتضييق الممنهج ضد العديد من المنخرطين

واستنكر المكتب النقابي ” الغياب الكلي لأي تحفيز مادي على مدار أزيد من 16 سنة من الكد والجد للطبقة العاملة في حين يرى ان جل الشركات تخصص منح دورية لعمالها”

وندد نفس المصدر بالتعامل اللإنساني واللامسؤول مع العاملات والعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ لا تكتف الإدارة بعدم توفير الدعم المالي والمواكبة الصحية بل تعمل على إهانة المرضى وعدم مراعاة ظروفهم الصحية في ضرب صارخ للحقوق المكفولة للعامل داخل الشركة

وقال المكتب النقابي لعمال وعاملات وتقنيي شركة FRUIT OF THE LOOM انه ” سیمدد برنامجه النضالي إلى خطوات نضالية أكثر تصعيدا ردا على سياسة الهروب الى الأمام