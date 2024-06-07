هل ارتبطت الفنانة حلا شيحة بالمطرب أحمد سعد ?
هبةةبريس – فن
أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل بعد ظهورها بصورة مع المطرب أحمد سعد، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة جميلة عوض الذي أقيم، أمس الخميس، في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.
والتقت عدسات المصورين صورة لحلا شيحة وأحمد سعد، أمسكا فيها بيدي بعضهما، ما آثار شكوك جمهورهما حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.
هذا ولم يعلق أي من حلا أو أحمد سعد على الشائعات المتداولة حتى اللحظة.
5 تعليقات
صدقوني والله اننا نحب هذا الموقع فلا داعي لجلب الازبال اليه نخوة الأجداد مغربي حتى النخاع .مغربي هو الأصل أفتخر بثقافتك كلما تغير المدينة يتغير مل شيء طبخ ثقاليد كلام أفتخر.
لاحولة ولا قوة الا بالله
الله يهدي ما خلق يارب
وحنا مالنا
حياتهم الشخصية هاديك وحنا مالنا يديرو لي بغاو