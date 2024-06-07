جماعة برشيد تحدد درهم ونصف عن كل كيلومتر كقيمة للنقل في سيارات الإسعاف التابعة لها

2024-06-07 / 13:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قرر مجلس جماعة برشيد الذي يترأسه حزب الاستقلال تقليص سومة النقل عبر سيارات الإسعاف التابعة لمكتب حفظ الصحة لجماعة برشيد.

و في هذا الصدد، قرر المجلس تحديد و توحيد سعر النقل عير مختلف سيارات الإسعاف التابعة للجماعة، بعدما كان السعر في السابق يختلف حسب اليون و الساعة و أيام العطل و الأعياد.

و حسب معطيات خاصة، فقد تقرر أن يتم توحيد سعر التنقل عبر سيارات إسعاف الجماعة في درهم و نصف لكل كيلومتر على مدار أيام الأسبوع، سواءا ليلا أو نهارا، علما أن التسعيرة السابقة كانت أربعة دراهم نهارا و ستة ليلا عن كل كيلومتر خارج المدار الحضري.

2024-06-07 / 13:02
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تعليق واحد

  1. الإسعاف العمومي يجب أن يكون في خدمة المواطن و بالمجان ام أنكم لا تعرفون المواطن إلا عند الانتخابات.

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