جماعة برشيد تحدد درهم ونصف عن كل كيلومتر كقيمة للنقل في سيارات الإسعاف التابعة لها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر مجلس جماعة برشيد الذي يترأسه حزب الاستقلال تقليص سومة النقل عبر سيارات الإسعاف التابعة لمكتب حفظ الصحة لجماعة برشيد.

و في هذا الصدد، قرر المجلس تحديد و توحيد سعر النقل عير مختلف سيارات الإسعاف التابعة للجماعة، بعدما كان السعر في السابق يختلف حسب اليون و الساعة و أيام العطل و الأعياد.

و حسب معطيات خاصة، فقد تقرر أن يتم توحيد سعر التنقل عبر سيارات إسعاف الجماعة في درهم و نصف لكل كيلومتر على مدار أيام الأسبوع، سواءا ليلا أو نهارا، علما أن التسعيرة السابقة كانت أربعة دراهم نهارا و ستة ليلا عن كل كيلومتر خارج المدار الحضري.