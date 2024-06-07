وزير الحج والعمرة السعودي يعلن وصول 1.2 مليون حاج

هبة بريس

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، عن وصول ما يقارب مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى مساء أمس، حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة، وينعمون بوضع صحي متميز.

أوضح الربيعة في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد في العاصمة الرياض أن السعودية منذ تأسيسها، شُرفّت بخدمة ضيوف الرحمن، حيث تولي القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لأداء النسك بكل يسر وطمأنينة وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم، مشدداً على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون حتى تتم خدمتهم على أكمل وجه.

وأشار الوزير إلى إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة حول العالم، إضافةً إلى إطلاق الحملة الوطنية(لا حج بلا تصريح) بقيادة الشركاء في وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة للتوعية ثم تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج مما يمكن كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام النسك براحة وتنظيم.

وقال الربيعة: “حرصنا على اختيار شركات متخصصة في الضيافة بخبرات متميزة وقدرات مالية عالية. وسابقًا كان الحجاج من أوروبا وأمريكا والدول التي ليس لها بعثات حج منظمة من قبل الدول كانت تأتي عن طريق تنظيم من مكاتب السياحة في هذه الدول، وهذا أثّر على التجربة والخدمة والأسعار وضمان الخدمة كما هو متفق عليه. وكذلك كان هناك بعض الحجاج يتعرضون لبعض ممارسات الاحتيال. بدأنا من عام 1443 هـ بتنظيم الحجاج القادمين من هذه الدول فبدأنا في تطبيقها أولًا في أوروبا وأمريكا بحيث يكون التقديم إلكترونيًا مباشرة بدون وسطاء، بدون مكاتب سياحية وسيطة لضمان الخدمة وضمان حصول الحجاج على الخدمة المتفق عليها. والعام الماضي توسعنا بشكل أكبر، وتم تغطية 67 دولة، والآن هذه الخدمة التي تقدم مباشرة بدون وسطاء تغطي 126 دولة.

وأوضح وزير الحج والعمرة السعودي أنه حرصًا على رفع كفاءة العاملين في المنظومة والارتقاء بمستويات الحفاوة والترحيب بضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، شهدت الأشهر الماضية مواصلة تدريب أكثر من 120 ألف من العاملين، وقادة مجموعات الحجاج، حيث عقدت أكثر من 2500 ورشة تدريبية بعدد من اللغات في المملكة، و10 أخرى حول العالم، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية سخرت الإمكانات كافة وجندت كل القدرات لإنجاح حج 1445 هـ