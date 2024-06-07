منتجع مازاغان يدشن محطة تسميد مخصصة لمعالجة النفايات العضوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

احتفالاً باليوم العالمي للبيئة، أعلن منتجع مازاغان عن افتتاح محطة التسميد الجديدة المخصصة لمعالجة النفايات العضوية.

ويأتي إنشاء محطة التسميد هذه تماشياً مع سياسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (RSE) لمنتجع مازاغان. فمن خلال إعادة تدوير النفايات العضوية ومخلفات الطعام، يساهم المنتجع في الحفاظ على البيئة مع تعزيز سلوكيات مستدامة.

ويعتبر التسميد عملية طبيعية حيث تتحلل النفايات العضوية، مثل بقايا الطعام وأوراق الأشجار الميتة وبقايا البستنة ومخلفات المطبخ مثل بقايا القهوة أو قشر البيض، وتعاد تدويرها لإنتاج أسمدة طبيعية.

و يحسّن هذا المُنتج الخصب من جودة التربة ويعزز نمو النباتات، مما يحول النفايات إلى عنصر مفيد، و ذلك من خلال الخطوات المتبعة لعملية التسميد في محطة منتجع مازاغان وهي جمع النفايات و المخلفات العضوية مثل بقايا الفاكهة والخضروات وأوراق الشجر الميتة ومخلّفات الحدائق ومخلفات المطبخ كبقايا القهوة أو قشر البيض، ثم التفتيت عبر تقطيع النفايات العضوية إلى قطع صغيرة، مما يسرع من عملية التحلل عن طريق زيادة رقعة التلامس مع الكائنات الدقيقة.

و تمر العملية بعد ذلك من مرحلة التهوية والخلط المنتظم للنفايات لتعزيز التهوية وتوزيع الكائنات الدقيقة والرطوبة بالتساوي في جميع أجزاء كومة السماد العضوي، ثم التحلل الأولي حيث تبدأ الكائنات الحية الدقيقة في تحليل النفايات العضوية في بيئة لا هوائية خالية من الأكسجين، مما ينتج عنه حرارة كمنتج ثانوي.

بعد ذلك تتم عملية التحلل النشط، و تتولى الكائنات الحية الدقيقة الهوائية زمام الأمور وتستمر في تحليل النفايات العضوية في بيئة هوائية، وتوليد الحرارة أيضًا، ثم مرحلة التحكم في الرطوبة عبر مراقبة وتعديل مستوى الرطوبة في السماد العضوي للحفاظ على الظروف المثلى للتحلل، بشكل عام بين 60 و70% رطوبة.

و يأتي بعد ذلك نضوج السماد العضوي، وتتحول النفايات تدريجياً إلى مستحضر تسميد ناضج ومتوازن، عادة بعد عدة أسابيع إلى عدة أشهر وفقًا لظروف التسميد، ثم يتم استخدام و دمج السماد الناضج في التربة لإثراء بنيتها وتحسين خصوبتها وتعزيز نمو النباتات.

هذا المشروع المبتكر ينضاف إلى محطة معالجة المياه المستعملة (STEP) التي تم إنشاؤها منذ افتتاح المنتجع سنة 2009، والتي تعالج جميع المياه المستعملة في المنتجع، مما يعزز التزام منتجع مازاغان بالحفاظ على البيئة ويرسخ مكانته كمؤسسة مسؤولة بيئياً.

و من خلال هذه المبادرات، يواصل منتجع مازاغان ريادته في التنمية المستدامة والتدبير المسؤول للموارد من أجل مستقبل أكثر اخضراراً، فلكل مبادرة أهمية للحفاظ على كوكبنا.

ويدعو منتجع مازاغان جميع موظفيه وضيوفه وشركائه للاحتفال بهذه الخطوة الهامة والالتزام معاً من أجل بيئة أكثر صحة واستدامة.