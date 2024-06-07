مزور يشدد على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية للدول العربية

2024-06-07 / 09:30
2

هبة بريس

دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس بالرباط، خلال الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين الدول العربية.

ودعا مزور، في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجمعية العامة، إلى تعزيز دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باعتبارها فاعلا أساسيا في المناقشات الجارية حول تحديث السياسات الصناعية العربية، مشددا على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية للدول العربية وبرمجة المشاريع المستقبلية لمواكبة وتيرة الصناعة العالمية.

وأكد أن المجلس الوزاري للمنظمة يشكل منصة للحوار والتبادل وتقييم أداء المنظمة، مبرزا إلزامية النهوض بالصناعات القائمة على الإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة بغية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العربي.

2024-06-07 / 09:30
2

مقالات ذات صلة

منتجع مازاغان يدشن محطة تسميد مخصصة لمعالجة النفايات العضوية

2024-06-07 / 15:48

“الفاو” تسجل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث

2024-06-07 / 12:13

زيادة في تسعيرة فندق الخروف بالدار البيضاء.. من 20…

2024-06-07 / 12:01

جازولي يعلن تاريخ تشغيل الوحدة الصناعية لبطاريات السيارات الكهربائية

2024-06-06 / 18:45

المغرب ثاني مصدّر للفلفل نحو الاتحاد الأوربي

2024-06-06 / 18:23

بكلفة 12.8 مليار درهم.. التوقيع على إحداث وحدة صناعية…

2024-06-06 / 15:50

بنك المغرب يطلق منصة إلكترونية للمقارنة بين أسعار خدمات…

2024-06-06 / 15:30

مشاريع ضخمة تدفع رجال أعمال من دبي لتوقيع شراكات…

2024-06-06 / 13:05

السعودية تنشد تعاون المغرب لتصبح ثاني أكبر مصدر للأسمدة…

2024-06-06 / 11:55

المغرب يمر للسرعة القصوى في مشاريع الصناعات الدفاعية العسكرية

2024-06-06 / 10:46

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى