مزور يشدد على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية للدول العربية

هبة بريس

دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس بالرباط، خلال الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إلى تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين الدول العربية.

ودعا مزور، في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجمعية العامة، إلى تعزيز دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين باعتبارها فاعلا أساسيا في المناقشات الجارية حول تحديث السياسات الصناعية العربية، مشددا على ضرورة تعزيز السيادة الصناعية للدول العربية وبرمجة المشاريع المستقبلية لمواكبة وتيرة الصناعة العالمية.

وأكد أن المجلس الوزاري للمنظمة يشكل منصة للحوار والتبادل وتقييم أداء المنظمة، مبرزا إلزامية النهوض بالصناعات القائمة على الإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة بغية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العربي.