النيابة العامة تكشف تفاصيل “فاجعة القنيطرة” وتأمر بإيداع 7 أشخاص السجن
هبة بريس
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة أشخاص السجن وإخضاع شخص ثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، بعد وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، أنه سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام هذه النيابة العامة ثمانية أشخاص.
وقد أظهرت نتائج البحث المنجز، يؤكد البلاغ، أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول” حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى وما زال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، يضيف المصدر ذاته، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يؤكد البلاغ، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الشخص الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وخلص البلاغ ، إلى أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.
9 تعليقات
المهم يجب محاربة المخدرات وتجار المخدرات مند مدة طويلة ان التهاون مع مروجي وتجار المخدرات هو الدي اوصلنا إلى هده الأوضاع وما نراه اليوم من كوارت
كل من تسبب في وفاة هؤلاء الشباب في تسميمهم بهذه الكحول يجب على السلطات القضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة والحكم عليهم بالسجن المؤبد دون رحمة ولا شفقة.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وحسن الخاتمهة واهدي شبابنا وسائر بلاد الإسلام وأبعد عنهم البلاء وكل شر ومكروه يارب 🤲
يجب تشديد العقوبات على هؤلاء الأشخاص المجرمين الذين تسببوا بالوفاة لشباب الذين لاذنب لهم من هذه التهلكة، ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
يجب على السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام المحلي التي ذهب بها عدد كبير من الموتى ولحد الآن لازالت تحصد أرواح الضحايا وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان مسببا.
لم يدفعهم أحد إلى شرب الخمر الذي حرمه الله تعالى حيت قال تعالى في كتابه الحكيم (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
يجب فتح تحقيق مع كل متورط في هذه القضية التي أدت إلى العديد من الوفيات والإصابات الخطيرة للوصول إلى مدبرها والحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.
هؤلاء الأشخاص المجرمين المتسببون في كارثة إنسانية أنهم قتلة يبيعون السم القاتل كل ما أقوله لهم كل مذنب يستحق العقاب بدون رحمة ولا شفقة ولكم واسع النظر فيما يتعلق بهذه القضية.
لكي لا تتكرر مثل هذه الكارثة التي خلفت الكثير من الأرواح نطالب بالحكم عليهم بالقصاص يعني تقوم السلطة القضائية باعطائهم شرب هذه السموم القاتلة حتى يشعرون بما شعروه الأخرين من مخاطر صحية ونفسية وتقطع في الأمعاء وهذا هو الحل الصحيح وتكون عبرة لكل من سولت له نفسه بيع هذه السموم القاتلة، بهذا نكونوا في دولة الحق والقانون ..