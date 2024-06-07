طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة وضباب بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى.
وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس المتوسط، مع ضباب بمنطقة السايس وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوب، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مع تناثر حبات رملية بمرتفعات الأطس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا خصوصا في النصف الشمالي للمملكة.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والداخلة.
9 تعليقات
انتعاش الفرشة المائية بنزول المطر ستجنب المغرب المملكة من خطر الجفاف اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين.
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
الحمدلله ستعرف بعض المناطق قطرات 💦 المطر .
الحمد لله على كل التساقطات المطرية الأخيرة انعشت الغطاء النباتي..
الحمدلله في الأشهر الأخيرة كانت بشرى للفلاحين ببالتساقطات المطرية مما خففت حدة الأزمة المائية التي كانت تعاني منها البلاد نتيجة الأمطار الموسمية .
اللهم لك الحمد والشكر لك على نعمك التي لا تحصى ولا تعد.
اللهم سبحانك هو الرحمان الرحيم سبحان الله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويرزق العباد من الثمرات والأنعام اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانطين انك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمين.جمعة مباركة للجميع .
برد الجو شوية الحمد لله اليوم.
اللهم خفف عنا درجات الحرارة في الدنيا والأخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة.