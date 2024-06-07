طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة وضباب بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة بقطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس المتوسط، مع ضباب بمنطقة السايس وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوب، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما مع تناثر حبات رملية بمرتفعات الأطس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة والمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 13 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا خصوصا في النصف الشمالي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والداخلة.