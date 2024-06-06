حريق صفرو.. 22 إصابة بشرية حروقهم متفاوتة الخطورة

هبة بريس _ فاس

شهد حي حبونة بمدينة صفرو منذ حوالي الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس 6 يونيو الجاري، اندلاع حريق مهول في محل مغلوق منذ سنتين صادر على صاحبه حكم بالإفراغ ولم ينفذ من الجهات المختصة ، قرب محطة للنقل المزدوج عزابة، مما أسفر عن إصابة أكثر من عشرين شخصًا، وخسائر مادية ضخمة.

وأوضحت مصادرنا، أن هذا الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصا، نتيجة انفجار مواد قابلة للإشتعال في المحل المذكور تجاري مغلوق صادر عنه حكم بالإفراغ والسلطات تجاهلت الموضوع منذ سنتين ” الحريق أدى إلى إصابة عدد كبير من أفراد الوقاية المدنية فاق عددهم 12فردا منهم من قدموا من فاس وبعض رجال من القوات المساعدة، ورجال أمن ضمنهم عنصر من الديستي .

وأشارت المصادر أن الحادث استنفر مختلف المسؤولين بالمدينة من سلطات محلية وإقليمية وعناصر الوقاية المدنية والشرطة والقوات المساعدة، الذين حلوا بعين المكان لدعم محاولات إخماد النيران التي كان قد باشرها متطوعون من أبناء الحي منذ اندلاعها صباحا.

هذا وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بصفرو من أجل تلقي العلاجات الضرورية إلا ان المستشفى يحمل إلا الإسم والوزارة خارج التغطية، ليتم التوجه بالمصابين صوب المركب الاستشفائي الحسن الثاني بفاس بواسطة سيارات إسعاف جماعات ترابية قريبة وحالتهم جد خطيرة .

و أضافت مصادرنا أن المصابين ” العالم بيهم غير الله ” والمسؤولين منهمكين في المهرجان الهزيل لحب الملوك مع رقصات الفنانات والفنانين وفاعلين جمعويين يناشدون ملك البلاد بفتح تحقيق في ذلك.