غلاء تذاكر الرحلات الجوية يصل البرلمان

كشفت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عدد من المغاربة المقيمين بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستاؤون وغاضبون بسبب ارتفاع أسعار تذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية، خصوصا الرحلات المتعلقة بأشهر الصيف.

وقالت الفتحاوي في سؤال شفوي وجهته لوزير النقل واللوجستيك، إن عددا من أبناء الجالية المقيمين بأمريكا وكندا أطلقوا حملة واسعة للتعبير عن سخطهم من غلاء أسعار التذاكر (بلغ عدد الموقعين على عريضة نشرت في يونيو الماضي في موقع “Change” المتخصص في تقديم العرائض والملتمسات 8645 شخص)، معبرين عن غضبهم من الارتفاع المستمر لأسعار تذاكر الطيران مع مختلف الخطوط، والتي تحرمهم من السفر إلى وطنهم الأم واللقاء بعائلاتهم وأصدقائهم.

وأضافت أن هؤلاء طالبوا الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي النقل والسياحة بضرورة التدخل لخفض أسعار التذاكر من أجل تمكينهم من زيارة بلدهم، علما أن أسعار تذاكر الطيران من كندا وأمريكا نحو المغرب تتراوح بين 23 ألف درهم و26 ألف درهم في فصل الصيف، فيما لا يقل سعرها بقية شهور السنة عن 10 آلاف درهم، الأمر الذي جعل من مغاربة أمريكا وكذا مغاربة أوروبا والعالم غير قادرين على زيارة الأهل وصلة الرحم وربط جسور التواصل مع الوطن بسبب غلاء أسعار التذاكر.

.إثر ذلك طالبت البرلمانية الوزير المذكور بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل تيسير عودة مغاربة العالم في ظروف عادية،