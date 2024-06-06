المنتخب الجزائري ينهزم بميدانه أمام غينيا في تصفيات مونديال 2026
انهزم المنتخب الجزائري بميدانه أمام منتخب غينيا بهدفين لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
افتتح منتخب غينيا التسجيل عبر اللاعب مورالي سيلا في الدقيقة 50، ووقع ياسر بالدي هدف التعادل للجزائر بالخطأ في الدقيقة 52، قبل أن يوقع كامارا أغيبو الهدف الثاني في الدقيقة 63.
هذا الفوز رفع به منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة السابعة، بينما حافظت الجزائر على الصدارة برصيد ست نقاط.
يشار إلى أن المنتخب الجزائري يتواجد في المجموعة السابعة لتصفيات المونديال إلى جانب كل من غينيا وبوتسوانا وأوغندا والموزمبيق والصومال.
6 تعليقات
هم سينهزمون في كل المقابلات والسبب لا يريدون المشاركة في كأس أفريقيا المنظمة بالمغرب.
عجيب جدا: رفع رصيده لست نقط في المركز الثاني و الجزائر في المركز الأول بست نقط. و الله ممفهمت والو.
وتتوالى خسائر المنتخب الجزائري..
مهزلة بكل المقاييس والله ..
المنتخب الوطني الجزائري في خبر كان..
6 نقاط في المركز الاول بفارق الأهداف