تارودانت : ايداع شيخ ثمانيني السجن متهم باستغلال فتاة قاصر جنسيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودع الوكيل العام باستئنافية اكادير ، شيخ ثماني سجن ايت ملول، في انتظار محاكمته ، بتهمة الاستغلال الجنسي لفتاة قاصر بتارودانت .

وكانت ساكنة جماعة إمي نتيارت، قيادة اضار، إقليم تارودانت، قد اهتزت مشاعرها على وقع الفضيحة بطلها شخص مسن يعرفه أهالي المنطقة يبلغ من العمر 84 عامًا، كان يتسغل فتاة قاصر جنسيا .

وتفجرت الفضيحة بعد تداول شريط سمعي عبر تطبيق الواتساب عبارة عن تسجيلات صوتية بين الثمانيني والفتاة القاصر.

وأوضحت المصادر أن الشيخ كان يستغل فقر وحاجة الفتاة، ويمضي معها لحظات جنـسية في أماكن خلاء بالمنطقة، مما دفع أسرة بأسرتها إلى تقديم شكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف الشيخ الثمانيني.