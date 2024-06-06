تارودانت : ايداع شيخ ثمانيني السجن متهم باستغلال فتاة قاصر جنسيا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أودع الوكيل العام باستئنافية اكادير ، شيخ ثماني سجن ايت ملول، في انتظار محاكمته ، بتهمة الاستغلال الجنسي لفتاة قاصر بتارودانت .
وكانت ساكنة جماعة إمي نتيارت، قيادة اضار، إقليم تارودانت، قد اهتزت مشاعرها على وقع الفضيحة بطلها شخص مسن يعرفه أهالي المنطقة يبلغ من العمر 84 عامًا، كان يتسغل فتاة قاصر جنسيا .
وتفجرت الفضيحة بعد تداول شريط سمعي عبر تطبيق الواتساب عبارة عن تسجيلات صوتية بين الثمانيني والفتاة القاصر.
وأوضحت المصادر أن الشيخ كان يستغل فقر وحاجة الفتاة، ويمضي معها لحظات جنـسية في أماكن خلاء بالمنطقة، مما دفع أسرة بأسرتها إلى تقديم شكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف الشيخ الثمانيني.
7 تعليقات
مسن وعمره الثمانينات الله يستحيي،من عبده اذا تجاوز الخمسينات هذا وحش والوحش افضل منه للن الوحش يسبح لله وهذا يسبح للفساد .اف له ولاءمثاله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه
كنقولو علاش الشتاء مطحتش والرزق قلال ..
مبقا ميتعجب والله ..
ماذا فعلت يا عمي الحاج انت تنتظر الموت وقتك في الحياة على وشك الانتهاء..
نتاسف لما يقع في هذا الزمان ..
هد الضاهيرة هدي سنين و منين و هي موجودة دائما بعض الاغنياء يستغيلون الفقراء في كل شيئ و الشيخ و المقدم وووو الاستغلال الضغفاء و الفقراء في الاشغال المنزلية و الصباغة و البناء بدون اجر كانهم عبيد لهم لاحولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم.
الهواتف الذكية اخرجت الكل عن السيطرة صغارا و كبارا فلا تستغرب ا فما خفي اعظم الله يدينا في الضو