مجلس الأمن.. انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين

تم انتخاب خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي، عقب تصويت الجمعية العامة اليوم الخميس في نيويورك.

وتم انتخاب كل من الصومال واليونان والدنمارك وباكستان وبنما، حيث ستحل محل الموزمبيق ومالطا وسويسرا واليابان والإكوادور، اعتبارا من 1 يناير 2025، التي تنتهي ولايتها في نهاية دجنبر المقبل.

وأظهرت نتائج الاقتراع السري، الذي شاركت فيه 192 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حصول الصومال على 179 صوتا، واليونان على 182، والدنمارك على 184، فيما نالت باكستان 182 صوتا، وبنما 183.

وسبق للأعضاء الخمسة الجدد أن حصلوا على مقاعد غير دائمة في المجلس. إذ شغلت الصومال المنصب لولاية واحدة، وتولت اليونان مقعدا بمجلس الأمن لفترتين، فيما تنضم الدنمارك وباكستان للمرتين الرابعة والسابعة على التوالي. وتشغل بنما عضوية مجلس الأمن غير الدائمة للمرة الخامسة.

وتنضم الدول الجديدة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الذين يتمتعون بحق النقض، الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا إلى جانب الدول الخمس التي تم انتخابها العام الماضي.

ويعد مجلس الأمن الدولي الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة المكلفة بقضايا السلام والأمن. ويضم المجلس في عضويته خمسة أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين. ويتم سنويا، انتخاب خمسة أعضاء غير دائمين جدد.