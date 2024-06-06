ضبط متلبسا بحديقة عمومية..اعتداء جنسي لأستاذ على تلميذة يستنفر جمعيات حقوقية بالحسيمة

2024-06-06 / 20:34
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هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت ساكنة مدينة الحسيمة مؤخرا على وقع فضيحة ثقيلة بطلها أستاذ بعد اعتدائه جنسيا على تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة ، الأمر الذي استنفر جمعيات حقوقية دخلت على خط هذه القضية ودعت الى الاحتجاج .

وبحسب مصادر محلية فالأمر يتعلق بتلميذة تبلغ من العمر 11 سنة، تعرضت لاعتداء جنسي من طرف أستاذ قام باستدراجها الى مدينة الحسيمة تحت يافطة المشاركة في مسابقة تحدي القراءة بمعية مدير المؤسسة قبل أن يتم توقيفه متلبسا من طرف رجال الامن بحديقة عمومية رفقة الضحية.

ودعت جمعيات نسائية وحقوقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة للتنديد بالاعتداء الجنسي الذي تعرضت له التلميذة والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين في انتهاك حقوق الطفولة بالمؤسسات التعليمية.

وعبرت الجمعيات في البيان ذاته عن ادانةها الشديدة لهذا الفعل الشنيع الذي استباح براءة الطفولة داخل المؤسسة التربوية، معتبرا أن المتهم تخفى في جلباب رجل تعليم.

وطالبت الجمعيات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بتعميق البحث للكشف عن ملابسات الجريمة وإجراء تحقيق حول احتمال وجود ضحايا آخرين، ومتابعة كل من تورط في التستر على هذه الجريمة.

2024-06-06 / 20:34
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‫17 تعليقات

  1. هذا مريض نفسانيا وغير مسؤول وغير مؤهل لهذه المهنة النبيلة ويستحق أقسى العقوبات والجسم التربوي براء منه

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  16. استاذ يرافق تلميذة لمباراة تحدي القراءة هدا يعني ان التلميذة من عيار ممتاز ومجتهد ومتميز وكيف سولت له نفسه هذا المربي ان يدوس علي براءة من هده الطينة؟ هذا لا يعني ان التلميذ المتوسط او الضعيف يمكن ان يستباح عرضه. لا والله ما اقصد هذا غير ان التلميذ المتفوق يكون له اعتبار خاص ومتميز عند الاستاذ والمربي. اللهم احفظ تلاميذتنا وابناءنا من شر ما خلقت يا الله

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  17. ان بعض رجال التعليم و الشيوخ الدين مختبئين تحت الجلباب و البدة لجلب الوقار و الاحترام و هم في الحقيقة الذيئاب و الشياطين كم من فقيه في المسيد يستغل الاطفال جنسيا حسبي الله ونعم الوكيل .

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