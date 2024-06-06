القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين بتفجير نفق

2024-06-06 / 20:09
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أنها “قتلت 5 جنود إسرائيليين” في تفجير نفق غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان عبر “تلغرام”، إن عناصرها تمكنوا فجر الخميس من “تفجير عين (فتحة) نفق فُخِّخت مسبقا بقوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود والقضاء عليها، بالقرب من تل زعرب غرب مدينة رفح”.

كما استهدافت القسام دبابتين “ميركفاه” وجرافتين “D9” بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح (وسط)، وقصفت القوات المتوغلة شرق مخيم البريج (وسط) بقذائف هاون من العيار الثقيل، حسب بيانين.

إنزال خلف الخطوط ومقتل جندي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معركة بجنوبي قطاع غزة، وقال الجيش، في بيان مقضتب، “إن الرقيب أول زيد مزاريب (34 عاما)، وهو متقصي أثر في حرس الحدود، قُتل خلال معركة في جنوبي قطاع غزة”.

2024-06-06 / 20:09
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