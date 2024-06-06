مجلس النواب.. جلسة عمومية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة

2024-06-06 / 19:26
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هبة بريس / الرياط

يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين 10 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستتمحور حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل

2024-06-06 / 19:26
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‫5 تعليقات

  5. ” نعـــل الله المفسدين وفيمــا اجتمعت الســــيــن ”
    اللهم ارفـع عنــا البـــلاء والـوبـــاء والـغـــلاء والغـبــــاء ، آميــن يـا رب الـعــالميــن.

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