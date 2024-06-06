مجلس النواب.. جلسة عمومية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة
هبة بريس / الرياط
يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين 10 يونيو، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستتمحور حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل
5 تعليقات
وماذا أعددتم للشعب المغربي..
مكاين غي الزيادة في الزيادة والاسعار صاروخية..
الشعب المغربي يعاني من ارتفاع الاسعار المهولة..
الأجوبة يلقاها في الشارع المغربي .
” نعـــل الله المفسدين وفيمــا اجتمعت الســــيــن ”
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