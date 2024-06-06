مادة ل ” التسمين السريع” وراء نفوق العشرات من رؤوس الأغنام ببرشيد
علمت ” هبة بريس” من مصادرها عن نفوق ما يناهز 70 من أغنام العيد باقليم برشيد، أظهرت التحاليل المخبرية من الأجهزة المختصة أن السبب هو تسمم معوي بسبب تكاثر بكتيريا كلوستريديوم .
واضافت نفس المصادر ، ان مالك رؤوس الأغنام النافقة ، قام بإضافة مادة للتسمين بتغيير نظامها العلفي، مما كانت معه النتيجة مأساوية، وتكبيده خسائر مالية .
وتباشر مصالح البيطرة بمختلف الأسواق المغربية، مراقبتها للقطعان المعروضة للبيع، فيما سجل كثيرون قلة الموارد البشرية للقيام بهذه العملية في تتبع ومراقبة القطعان.
14 تعليقات
أراد الغشاش تسمين الاكباش بسرعة لكن وقع ما لم يكن في الحسبان مثله كساءق متهور زاد في سرعة سيارة متهالكة فانتهى بحادث سير.اياكم ان يطلب تعويضا او يتهم شركة الاعلاف، كان هو السبب فاليتحمل مسؤوليته.
لاخولة ولا قوة الا بالله
مسكين ضاع فرزقو الله يعوضو خير يارب
ربي يعوضو خير
ماساء الله او صافي الله يعوضو مسكين والله يهدي ماخلق من الغش
من غش ليس منا حذيث نبوي شريف والتجار فجار حذيث نبوي شريف كذلك .
و يمشي يتق….واش السيد بغا يغش فضحو الله و نتوما كتدعيو معاه ….الله يبعدو من هاد الحرفة يمشي يدير شي حاجة بعيدة على صحة المواطن
سبحان الله الكل إلا ما رحم ربك اصبح يجري وراء الربح السريع ولو بطرق غير شرعية كما هو حال هذا الشخص الذي أراد تسمين هذا القطيع من الأغنام بمواد يعلم جيدا أنها محظورة ولكن همه الوحيد هو تحقيق الربح السريع لنا مثال مغربي يقول ليبغاها كاع يخليها كاع. الطمع طاعون اتمنى ان يستفيد هو وامثاله من هذا الدرس ، ويتعض
بغى يربح بالغش الساعة سيدي ربي عطاه على قد نيتو
صدقو لا توتة لا حب الملوك .كون شراه المواطن يلقى لحمو أخضر.العلم لله آش كانو كيعلفوهم
الله اهذي مخلق او صافي الناس بغات تربح ذغيا ،الخرفان ديولنا باش كنعيدو كل عام ،ديما كنوكلهم غير الزرع او الذرة او الفصة الكرمة الله ايجعل البركة كتولي فيه البنة طبيعية،اما مسكين لي شاري في السوق معرفش اشنو كيشري
الطمع طاعون
عاقبة الجشع، و الجزاء من جنس العمل. الصاير ديال العام ضروري كيخرج كما يقول الفلاحون أنفسهم
الله لا يعوض من اراد خذلان الناس بعد ان تقشفوا لاقتناء الأضحية و اتمنى ان يستفيد من هذه المحنة و الدرس الالهي هذه المادة هي اسباب الأمراض الحالية عند استهلاك اللحوم من حفر حفرة وقع فيها الله يهدي ماخلق