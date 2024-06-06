مادة ل ” التسمين السريع” وراء نفوق العشرات من رؤوس الأغنام ببرشيد

علمت ” هبة بريس” من مصادرها عن نفوق ما يناهز 70 من أغنام العيد باقليم برشيد، أظهرت التحاليل المخبرية من الأجهزة المختصة أن السبب هو تسمم معوي بسبب تكاثر بكتيريا كلوستريديوم .

واضافت نفس المصادر ، ان مالك رؤوس الأغنام النافقة ، قام بإضافة مادة للتسمين بتغيير نظامها العلفي، مما كانت معه النتيجة مأساوية، وتكبيده خسائر مالية .

وتباشر مصالح البيطرة بمختلف الأسواق المغربية، مراقبتها للقطعان المعروضة للبيع، فيما سجل كثيرون قلة الموارد البشرية للقيام بهذه العملية في تتبع ومراقبة القطعان.