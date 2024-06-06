مادة ل ” التسمين السريع” وراء نفوق العشرات من رؤوس الأغنام ببرشيد

2024-06-06 / 22:47
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علمت ” هبة بريس” من مصادرها عن نفوق ما يناهز 70 من أغنام العيد باقليم برشيد، أظهرت التحاليل المخبرية من الأجهزة المختصة أن السبب هو تسمم معوي بسبب تكاثر بكتيريا كلوستريديوم .

واضافت نفس المصادر ، ان مالك رؤوس الأغنام النافقة ، قام بإضافة مادة للتسمين بتغيير نظامها العلفي، مما كانت معه النتيجة مأساوية، وتكبيده خسائر مالية .

وتباشر مصالح البيطرة بمختلف الأسواق المغربية، مراقبتها للقطعان المعروضة للبيع، فيما سجل كثيرون قلة الموارد البشرية للقيام بهذه العملية في تتبع ومراقبة القطعان.

2024-06-06 / 22:47
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‫5 تعليقات

  1. أراد الغشاش تسمين الاكباش بسرعة لكن وقع ما لم يكن في الحسبان مثله كساءق متهور زاد في سرعة سيارة متهالكة فانتهى بحادث سير.اياكم ان يطلب تعويضا او يتهم شركة الاعلاف، كان هو السبب فاليتحمل مسؤوليته.

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