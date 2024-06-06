هبة بريس / القسم الاقتصادي

أصبح المغرب ثاني مصدّر للفلفل نحو الاتحاد الأوربي متقدما على تركيا وألمانيا، وفق بيانات صادرة عن الخدمة الإحصائية الأوروبية “أورو إيسطا كوم”.

وحسب معطيات التقرير تمكّن المغرب من توريد التكتل الأوروبي بكميات مُصدَرة ناهزت 64 مليون كيلوغرام، بنسبة مثـَـلت اكثر من 19 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد.

وتحققت هذه الأرقام بفضل مجموعة من الإجراءات أهمها إحداث ضيعت متخصصة في الخضر المصدَرة للاتحاد الأوربي