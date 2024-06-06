المغرب ثاني مصدّر للفلفل نحو الاتحاد الأوربي
هبة بريس / القسم الاقتصادي
أصبح المغرب ثاني مصدّر للفلفل نحو الاتحاد الأوربي متقدما على تركيا وألمانيا، وفق بيانات صادرة عن الخدمة الإحصائية الأوروبية “أورو إيسطا كوم”.
وحسب معطيات التقرير تمكّن المغرب من توريد التكتل الأوروبي بكميات مُصدَرة ناهزت 64 مليون كيلوغرام، بنسبة مثـَـلت اكثر من 19 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد.
وتحققت هذه الأرقام بفضل مجموعة من الإجراءات أهمها إحداث ضيعت متخصصة في الخضر المصدَرة للاتحاد الأوربي
5 تعليقات
المغرب بلد فلاحي بامتياز ..
الخضروات في المغرب بكثرة ولله الحمد ..
اللهم احفظ هذا البلد واجعله مطمئنا وارزقنا الأمن والاستقرار..
بعد وقف التصدير لبريطانيا، الطماطم انتقل سعرها من 10 دراهم الى 12 درهم…
قرار وقف التصدير ستكون له تداعيات خطيرة جدا على المدى المتوسط ، يجب المحافظة على الاسواق الخارجية و عدم فسح المجال للمنافسين ، ارتفاع الاثمان داخلية مرحلي و سيزول …أجلًا أم عاجلا السوق سيعود للتوازن من جديد..