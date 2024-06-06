عيد الأضحى ..” الأوقاف” تعلن موعد مراقبة هلال شهر ذي الحجة

2024-06-06 / 18:14
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون مساء يوم غد الجمعة 07 يونيو، والتي ستحدد يوم عيد الأضحى بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أنها “تنهي إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون مساء يوم الجمعة 29 ذي القعدة 1445 هـ موافق 7 يونيو 2024 م، راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال”.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء الجمعة، سيكون عيد الأضحى في المغرب هو يوم الإثنين 17 يونيو، أما إذا استوفى شهر ذي القعدة 30 يوما، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الثلاثاء 18 يونيو.

ويعتمد المغرب طريقة خاصة في عملية رصد مطلع الأشهر الهجرية على مدار السنة، عبر جمع الأدلة والمعطيات بدقة عالية من مختلف جهات وأقاليم المملكة، مما جعله إحدى أفضل الدول في هذا المجال.

2024-06-06 / 18:14
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‫11 تعليقات

  4. اللهم لا تدع لنا هما الا وفرجته ولا حاجة لنا فيها الصلاح ولك فيها الرضى الا قضيتها ..

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  11. اللهم اجعلها أياما مفترجة على أهلنا في غزة وأيام نصر لكل فلسطين يارب وتكون على الصهاينة ألما وحزنا وشتاتا بإذن الله

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