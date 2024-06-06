الجالية بإيطاليا تشتكي من غلاء أسعار التنقل بين مينائَي جنوة وطنجة

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

يبدو أن صيف الجالية المغربية المُتَقاطرة على تراب المملكة من إيطاليا سيكون صعبا بعد أن اشتكى العديد من مغاربة ايطاليا، من زيادة في تعريفات المرور عبر الموانئ الرابطة بين السواحل الجنوبية في إيطاليا وشمال المملكة، خصوصا بين مينائي جنوة وطنجة، دون تعليل لذلك.

وأوضحت العديد من الشهادات التي استقتها جريدة هبة بريس الإلكترونية أن “التنقل عبر ميناء جنوة وميناء طنجة المتوسط، بالنسبة لشخصين بالغين و3 أطفال، كان يُكلف في السنوات الماضية2000 يورو، في حين أصبح، خلال السنة الجارية، يساوي 4000 يورو”. وأضافت الشهادات ذاتها أن “العديد من العائلات اضطرت إلى المكوث بالديار الإيطالية بسبب هذه الزيادة غير المبررة .

وأردفت المصادر ذاتها أن “العائلات المغربية باشرت اتصالاتها مع المسؤولين عن القطاع دون جدوى”، معتبرة المبالغ المالية التي تُستخلص من الجالية المغربيةّ التواقة لملاقاة الوطن ومختلف أفراد العائلة “مسروقة”.

وفي هذا الصدد، أوضحت فاطمة خلوق، رئيسة جمعية المنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية، أن “المشكل يتكرر كل سنة في ظل غياب المراقبة اللازمة وضعف المنافسة التي تُعزز من منسوب الشفافية”، مردفة أنه حتى على مستوى النقل الجوي “يعتبر المغرب من بين أغلى البلدان تنقلا”.

وأضافت خلوق، في تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أن “الجالية المغربية تلاقي صعوبات كثيرة عندما تود زيارة بلدها، خصوصا في فصل الصيف الذي ترتفع فيه أثمان التنقل البحري والبري بشكل كبير”، مبرزة أن “الراغبين في التنقل بواسطة الحافلات بدورهم يَجدون أثمنة باهظة في انتظارهم”.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن “أسعار التنقل البحري ثابتة على المستوى القانوني”، ولم تتردد في مطالبة وزارة الصناعة والتجارة ونظيرتها في التجهيز والنقل بالتدخل لحماية مصالح مغاربة إيطاليا.