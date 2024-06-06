الحكومة تحدد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي
هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.
وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.
6 تعليقات
اوا اش غاديرو بيها من بعد
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حاكم ظالم
اللهم ارفع عنا الغلاء حسبنا الله ونعم الوكيل أكفس حكومة في تاريخ المملكة المغربية
لنا كامل الثقة في رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش
احنا دايرين الثقة في الحكومة ولازم تعمل كل مجهوداتها راه الفقير مضرور بزاف بهدا الغلاء المستمر لازم تعمل ونترجاو الله يسقينا من فضله
وفقكم الله لما فيه الخير انشاء الله