صفرو.. حريق مهول يخلف خسائر كبيرة بعمارة سكنية

2024-06-06 / 16:22
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ع. محياوي – هبة بريس

اندلع حريق مهول صباح اليوم الخميس 6 يونيو الجاري، بعمارة سكنية بها محل تجاري بالطابق الأرضي متخصص في بيع مواد قابلة للإشتعال بحي حبونة وسط مدينة صفرو.

ووفق مصادر “ هبة بريس“، فإن الحريق الذي اندلع صباح اليوم سببه محل تجاري بالطابق الأرضي للعمارة، قبل أن تمتد ألسنة النيران لتطال الطوابق العلوية بالعمارة.

وفور إشعارها، هرعت مصالح الأمن والوقاية المدنية لعين المكان، حيث قامت بمجهودات كبيرة للسيطرة على النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب للمنازل والمحلات المجاورة، خصوصا وأن المحل المذكور به كمية من المواد القابلة للاشتعال، حيث تمكنت فرق الوقاية المدنية عبر آلياتها وتمرس عناصرها، من إنقاذ ما يمكن إنقاده بدون خسائر في الأرواح ماعدى خسائر مادية ورجحت مصادرنا أن العمارة مهددة بالانهيار.

موازاة مع ذلك، فتحت العناصر الأمنية تحقيقا معمقا، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وتحديد الخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك.

2024-06-06 / 16:22
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‫19 تعليقات

  1. بالفعل حريق مهول تسبب في خسائر فادحة مادية كبيرة أنا بنفسي انتقلت إلى نفس المكان للأسف شيء مرعب والنيران تأكل العمارة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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  2. العديد من رجال الإطفاء و القوات المساعدة و الدرك تعرضوا لحروق جراء انفجار ضخم أثناء عملية الإطفاء

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