أمام أنظار الحكومة.. صديقي يستعرض برنامج التحضير لعيد الأضحى
هبة بريس
تتبع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي بداية هذا العرض، تطرق الوزير لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين. كما أكد السيد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024.
ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.
7 تعليقات
عند تزاحم الطاعات يُقدم الأولى، والجهاد بالمال، وهو واجب، مقدم بيقين على الأضحية، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، بل إن القيام بالواجب المالي لأهل غزة أولى من حج النافلة.
أي تحضير وتخربيق
الحكومة هي المسؤول دمرت الفلاحة وها نحن نعيش فشله لا اضاحي مغربية ولا أثمان مناسبة
على الملك ان يعزل وزير الفلاحة والصيد البحري فورا قبل ان يدمر مملكته
الكلام والتقارير شيء والواقع والسوق شيء آخر ،سي الصديقي يتكلم من والوزارة خاص يمشي ويتطلع على الأسعار اللي اقل باش تعبد خاصك 4000 درهم زد على ذلك أن الكسابة يبيعون عاى مرجع مرجان اللي هو 83 درهم للكغ
ياوزير يا محترم كان عليك التطرق الى الاثمنة الخيالية وغياب تام للجنة المراقبة وما الفائدة من الدعم المقدم للسماسرة من الكساب.
اذا كان مرجان يبيع الخروف ب 83 درهم الكيلو.فماءا سيفعل الشناق بالمواطنين ؟
كل مرة نسمع نفس الكلام ولا شيء في الواقع
تبياع العجل