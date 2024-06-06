بسبب “أحداث غزة”.. “سي مهدي” ووصال بيريز يؤجلان طرح ديو “سينما”

2024-06-06 / 14:08
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هبة بريس – فن

قرر الفنانين سي مهدي ووصال بيريز، تأجيل ديو “سينما” تضامنا مع الأحداث المؤلمة التي تشهدها غزة.

وقرر الفنانين تأجيل طرح ديو “سينما” الذي يجمعهما للمرة الأولى، الى بعد عيد الأضحى.

وتخوض الممثلة وصال بيريز، تجربة الغناء للمرة الثانية، في ديو مع الفنان سي مهدي.

وأغنية “سينما” من كلمات وألحان “سي مهدي”، وتوزيع كريم سلاوي، وقد تم تصوير أحداث الفيديو كليب بمدينة طنجة.

2024-06-06 / 14:08
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