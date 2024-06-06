It's raining heavily, wearing an umbrella during the rainy season

افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-06-06 / 13:33
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 06 ملمتر

– سيدي إفني والحسيمة : أقل من ملمتر

2024-06-06 / 13:33
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