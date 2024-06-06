افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

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10 تعليقات
الله يبارك
غيثاً نافعاً يارب
اللهم زد وبارك على هذه النعمة يارب العالمين
اللهم غيثا نافعا غير ضارااا
خير وبركة اللهم زد و بارك
اللهم اجعله غيثا نافعا يارب
اللهم صبيبا نافعا الحمدلله
اللهم صبيبا نافعا
اللهم صبيبا نافعا
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين