بنك المغرب يطلق منصة إلكترونية للمقارنة بين أسعار خدمات الأبناك

2024-06-06 / 15:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أطلق بنك المغرب منصة إلكترونية حديثة متخصصة في مقارنة أسعار خدمات مختلف الأبناك المتواجدة في المغرب.

و تتيح هذه المنصة مقارنة أسعار العمليات والخدمات البنكية، الشاملة لكافة الضرائب، وتواريخ القيمة بطريقة سلسة وشفافة، و يتم ملء بيانات هذه المنصة من طرف البنوك التي تقدم خدمات للأفراد.

كما يمكن الإطلاع على قائمة المنتجات والخدمات المدرجة على مستوى منصة مقارنة أسعار الخدمات البنكية و مقارنة أسعار الخدمات البنكية وتواريخ القيمة، من خلال قائمة العمليات و المنتجات البنكية.

و تتضمن القائمة، عددا من الخدمات مثل معرفة أسعار العمليات والمنتجات المقدمة للأفراد، و التعرض على كناش الحساب على الدفتر في حالة ضياعه او سرقته و التعرض على أداء الشيك و السحب بشيك من الوكالة الموطنة للحساب أو من غيرها، و كذلك السحب بوسائل أخرى من وكالات غير موطنة للحساب، سواءا الشيكات البنكية أو القرض المتجدد أو إستبدال بطاقة غير القابلة للاستخدام لم تستعمل بعد من طرف صاحبها أو مستعملة، و إصدار تحويل بين البنوك أو تحويل دولي.

كما تتضمن قائمة بأسعار خدمات الأبناك المتعلقة بإعادة معالجة القن السري، و اعتماد الشيك و إلغاء التعرض على أداء الشيك و إيداع شيك مسحوب على بنكه أو بنك آخر في حسابه البنكي، و كذلك أداء الضريبة الطرقية و أداء فواتير الماء والكهرباء و أداء فواتير متعهدي الهواتف المتنقلة و تأجيل السداد.

أيضا هناك خدمات أخرى في المنصة مثل معرفة أسعار خدمات تحويل الحساب، و تعبئة المخصصات على البطاقة البنكية و رسوم إدارة الحساب على الدفتر سواءا بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، فضلا على تسعيرة خدمة سحب الأموال من شبابيك أوتوماتيكية لبنوك أخرى، و شهادة إغلاق الحساب و بيان الرصيد المطلوبة في وكالة و طلب دفتر شيكات و غيرهم من الخدمات.

2024-06-06 / 15:30
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‫4 تعليقات

  3. الإلتواء على حقوق المواطنين في التصرف في ممتلكاتهم يعتب جريمة لا للكاش انها العبودية الجديدة بكل حروفها ومعناها .

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