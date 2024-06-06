ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فاس إلى 5 وفيات و37 مصابا

2024-06-06 / 12:22
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ع محياوي _ هبة بريس

استقبلت مصلحة المستعجلات يوم أمس الأربعاء 5 يونيو الجاري، بمستشفى الغساني فاجعة الحريق الذي اندلع في قسارية بباب الفتوح ،عدد الوافدين 42 ضحية منهم 5 وفيات و 37 مابين إختناق وحروق ضمنهم 2 من أفراد من الوقاية المدنية بسبب تدخلاتهم.

الحريق الذي شب بقيسارية الأندلس بباب فتوح بمدينة فاس، أتى على محتويات عدد من المحلات التجارية ٬ مخلفا وراءه أرواح وخسائر فادحة.

وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان مختلف السلطات المحلية والامنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ونقل جثت الضحايا صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني والمصابين لمستعجلات الغساني في حالة خطيرة قصد العلاج.

2024-06-06 / 12:22
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