واقعة الأطعمة الفاسدة.. هل سيفقد المغاربة الثقة في مطاعمهم المفضلة؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

” هي ماكلة الزنقة” التي قال عنها كثيرون قولا ثقيلا حتى إنهم وصفوها بذلك الشر القادم الذي لابد منه… شرٌّ فرضته ظروف وعوامل عدة، منها ما ارتبط ارتباطا بزمن السرعة وضيق الوقت وكثرة المشاغل بمنطق “جري عليا نجري عليك”، بعد انشغال أسر وعائلات في مسارات يومية مرهقة لم تمنحهم بصيص أمل لأخذ قسط من الراحة نتيجة اكراهات العمل وما حمل الجمل، ومنها ما ارتبط بظروف معيشية أخرى فرضها الواقع وزمن العولمة والثقافة المستوردة، حتى ظن كثيرون بأن ” ماكلة الزنقة” هي موضة العصر التي أدارت البوصلة نحو الاعتماد على الأكلات الخفيفة الجاهزة بمطاعم البعض المفضلة هنا وهناك.. لكن هذا الاختيار يبقى حق مكتسب لكل فرد من أفراد المجتمع وهو بطبيعة الحال يندرج في تفعيل مبدأ الحرية الشخصية، لكن نجاح ذلك يجب أن منسجما بمدى تفاعل وتفعيل لجان المراقبة المسؤولة عن السلامة الغذائية ودورها في الحرص على صحة المستهلك من خلال تكثيف دورياتها ورقابتها وحملاتها التوعوية، قبل وقوع الكارثة..

واقعة الأطعمة الفاسدة تُسائل من ؟

انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع مصورة لفيديوهات توثق حجم الكارثة لأطعمة فاسدة كانت متوجهة إلى بطون المغاربة بالعديد من المدن، كلها مشاهد لربما سيكون لها الأثر والكلمة العليا في رسم معالم جديدة وسن قوانين صارمة كذلك من شأنها أن تضيق الخناق وتطوق رقاب بعض أصحاب المطاعم والمحلات التجارية تفعيلا لمبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة..

أطعمة فاسدة تم تفجيرها من قبل مواطنين كانت لهم الجرأة في توثيقها عبر كاميرات هواتفهم النقالة، وكأنهم يبعثون رسائل مبطنة إلى لجان المراقبة والتفتيش ليذكرونها بأدوارها والتزاماتها المهنية والأخلاقية وحرصها على سلامة الأغذية، في إطار أداء مهامها، وحثها على القيام بزيارات دورية مفاجئة للمؤسسات المعنية، لاسيما وأن بعض المطاعم والمحلات التجارية تُشغل أشخاصا لا علاقة لهم بمجال الطبخ ولا النظافة، فتراهم يرتدون ألبسة بيضاء وهي في ذات الوقت تغير لونها إلى الداكن بفعل الترسبات اليومية للزيوت وبالأوساخ وغيرها، فيما وثقت مقاطع مصورة أخرى لصراصير وديدان وحشرات وهي تسرح وتمرح فوق المنتجات الغذائية بلا رقيب ولاحسيب…

دعونا ونحن نتكلم عن هذا الموضوع الذي بات حديث الساعة اليوم، لاسيما وأنه يتعلق بالصحة العامة وما يقتضيه الأمر من نقاش قانوني في ظل تبني المغرب لبرنامج جديد يدعم تحسين وصول الجميع إلى الرعاية الصحية الجيدة التي يعتبر النظام الغذائي أهم ركائزه، بل وهو عمود خيمته الذي في غيابه وفساده ينهار الجسد ويسقط أرضا..

فلا يختلف اثنان عن كون المُشرع المغربي قد طوق رقاب كل من له علاقة بالمنتجات الغذائية بترسانة قانونية منها:

* قانون رقم 28-07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية الصادر بظهير رقم 1-10-08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010).

*المرسوم رقم 2-10-473 المؤرخ بـ 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 28-07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية.

* القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل (BO رقم 5210 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6-5-2004) (المادة 281-292).

*قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 93-08 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1429 هـ (12 ماي 2008) يتعلق بضبط إجراءات التطبيق العامة والخاصة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد 281 إلى 291 من مدونة الشغل.

* مرسوم وزاري بتاريخ 13 أكتوبر 1933 (22 جمادى الثانية 1352) يصنف المنشآت غير الصحية أو غير الملائمة أو الخطرة.

* قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 983-13 بتاريخ 9 جمادى 11434 (21 مارس 2013) بتحديد أشكال وطرق المراقبة الطبية للعاملين في المؤسسات والشركات في القطاع الغذائي وكذلك قائمة بالأمراض والعدوى التي من المحتمل أن تلوث المنتجات الغذائية.

* القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية وتعزيز البيئة.

* قانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة

* القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،

إضافة إلى العديد من النصوص القانونية الأخرى التي تنظم عمل المنتجات الغذائية، لكن السؤال المطروح، أين غاب دور الكثير من لجان المراقبة التي لم تكلف نفسها عناء تكثيف دورياتها بروح المسؤولية لزجر المخالفين من خلال تطبيق النصوص القانونية وتنزيلها تنزيلا صحيحا دون محاباة، ولماذا لاتضع هذه الأخيرة برنامجا محكما يأخذ في بعده الاستراتيجي الزيارات الخاطفة المكثفة دون منطق الإخبار المسبق؟

هذا لا يجعلنا ننكر، بأن هناك شرفاء من أبناء هذا الوطن الحبيب، ممن يحملون معهم همَّ المحافظة على سلامة وأمن المواطنين، فتجدهم يشتغلون بكل مسؤولية ونكران للذات، يهجرون مكاتبتهم المكيفة لينطلقوا في الساحات ويدقون أبواب المطاعم والمحلات تفتيشا ومراقبة صارمة، تحدوهم رغبة جامحة في تغيير الوضع وضبط المخالفين..

لكن في المقابل نجد آخرين سامحهم الله، يشتغلون بمنطق الزبونية والمحسوبية، همهم مصالحهم الشخصية ولاشيء غيرها، فتراهم ينسقون مسبقا ويكشفون عن برامجهم المراقباتية بمنطق ” راحنا جايين عندك، قاد شغلك حتى ندوزو”، مما قد يشجع بعض أصحاب المطاعم والأكلات الخفيفة على تبني منطق ” كوَّرْ وعْطِي لَعْوَرْ” مما قد يهدد الصحة العامة التي قد تصل إلى حد فقدان الكثيرين الثقة في مطاعهم، بل وقد يهدد حياتهم وحياة صغارهم وعائلاتهم؟