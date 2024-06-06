مشاريع ضخمة تدفع رجال أعمال من دبي لتوقيع شراكات هامة في الرباط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفعيلا للاتفاقيات التي تم توقيعها شهر دجنبر الفائت بين المغرب و الإمارات العربية المتحدة، و التي تهم التعاون الاقتصادي و التجاري، تم بحر هذا الأسبوع توقيع اتفاقيات إضافية بالرباط بين الجانبين لتعزيز سبل هذا التعاون.

و في هذا الصدد، احتضنت العاصمة الرباط حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة وغرفة دبي العالمية.

و على عامش الاتفاقية، استقبل حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة وفدا إماراتيا ترأسه محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي مرفوقا بحسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية، و عبد الله باقر، المدير الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، و عمران البكري، مدير أول البروتوكول والخدمات اللوجستية، و عائشة المزروعي، مديرة فعاليات الترويج و محمد مزاحم، مدير العلاقات العامة والاتصال.

هاته الاتفاقية الهامة، تروم تعزيز المبادلات التجارية البينية بين الغرفتين، خاصة أن مشاريع ضخمة سيتم إنجازها في المغرب باتت تغري كبار المسثتمرين و رجال الأعمال الإماراتيين الذين يرغبون في ضخ رساميل مالية كبيرة للاسثتمار فيها.

و تأتي هاته الاتفاقية لتساهم في خلق فرص للشراكة والاستثمار بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الإماراتيين، وفتح آفاق أرحب للتعاون التجاري الثنائي تحت إشراف الغرف المهنية لإمارة دبي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من المسثتمرين و كبريات الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يساهمون في اسثتمارات مهمة بالمغرب و لهم عدد من المشاريع في مختلف القطاعات.