الملك يهنئ كلاوديا شينباوم بمناسبة انتخابها رئيسة للمكسيك

2024-06-06 / 10:03
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة كلاوديا شينباوم بمناسبة انتخابها رئيسة للولايات المتحدة المكسيكية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة انتخابكن رئيسة للولايات المتحدة المكسيكية، يسرني أن أبعث إليكن بأحر التهاني وأطيب المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكن السامية”.

وأضاف جلالة الملك، “وإنني لأشيد بالثقة التي حظيتن بها بانتخابكن كأول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة المكسيكية لقيادة بلدكن الصديق لتحقيق ما ينشده من اطراد التقدم والازدهار”.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية أيضا، “كما أود بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكن عن مدى تقديري لعلاقات الصداقة الطيبة القائمة بين بلدينا، والتي يحذوني حرص قوي على العمل سويا معكن من أجل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، في إطار من الاحترام التام والمتبادل لثوابتنا الوطنية، وذلك لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

2024-06-06 / 10:03
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