برنامج تلفزي فرنسي شهير يزور المنشآت الكروية بالمغرب و ينبهر بجودتها

2024-06-06 / 17:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انبهار كبير و اندهاش لجودة و روعة البنية الكروية التحتية التي باتت المملكة المغربية تتوفر عليها، خلاصة ما جاء في البرنامج الشهير “ما بعد الكرة” الذي تقدمه قناة RMC الفرنسية.

و في آخر حلقات برنامج “afterfoot” الذي يبث على القناة الفرنسية، و الذي يعتبر حاليا أشهر برنامج كروي بفرنسا، تم التطرق لزيارة وفد إعلامي من القناة للمغرب و بالضبط لتسليط الضوء على المنشآت الكروية ببلادنا.

وبعد زيارتهم للتجهيزات الكروية بالمملكة المغربية، عبر صحفيو البرنامج عن انبهارهم بجودتها والمستوى الذي بلغته بتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله.

ووصف دانيال ريولو أحد أبرز الصحافيين الرياضيين بفرنسا، التجهيزات الكروية بالمغرب بالمدهشة، وهي التجهيزات التي سهلت إقناع اللاعبين مزدوجي الجنسية بحمل القميص الوطني.

و شدد ذات المتحدث على أن هاته التجهيزات الحديثة و المتطورة تدخل في إطار مشروع جاد، كبير ومنظم على المدى الطويل لجميع فئات المنتخبات الوطنية، وهو المشروع الذي أعطى ويعطي نتائج جد إيجابية لكرة القدم المغربية.

و تحدث منشطو البرنامج بإسهاب إعجاب عن كل ما عاينته أعينهم بشكل مباشر خلال زيارتهم للمغرب و خاصة المركز الرياضي محمد السادس لكرة القدم و مقر الجامعة و الملاعب العديدة الخاصة بالتكوين و كذا بعض الأكاديميات الجهوية.

2024-06-06 / 17:52
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