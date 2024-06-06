طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من المنطقة الشرقية وشرق السايس والسهول المجاورة للأطلس والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية بالسهول المحيطية الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية خلال الصباح، مع تكون سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية محلية بالسايس وهضاب الفوسفاط وقرب المناطق الساحلية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس والريف والشمال الشرقي، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والسفوح الشرقية، مع تناثر هبات رملية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و20 درجة في باقي ربوع المملكة، فيما ستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا ملموسا بالمناطق الشمالية الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.