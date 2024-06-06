إصابة دركي من فرقة الدراجين في حادث سير ببنسودة بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

أصيب دركي، اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، بكسور وكدمات على مستوى أنحاء متفرقة من جسده ، إثر حادثة سير تعرّض لها على مستوى حي بنسودة بمقاطعة زواغة.

وحسب مصادر تحصلت عليها هبة بريس ، فإن العنصر الدركي التابع لكوكبة الدّرّاجين بسرية بنسودة كان متوجّها إلى العمل عبر الدرّاجة النارية التابعة للخدمة، إلا أنه تعرض لحادث سير إثر صدمه من طرف شاحنة كبيرة.

ووفق المصادر ذاتها فإن الحادث استنفر مسؤولي الدرك بسرية بنسودة وجهوية الدرك الملكي ، كما استنفر عناصر أمنية تابعة لمصلحة حوادث السير، التي حلت بعين المكان للقيام بالمتعين.

هذا و قد جرى نقل الدركي المصاب صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت عناصر الأمن، بحثا في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.