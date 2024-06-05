جمارك سبتة توقف مهرب 5260 قرص طبي مخدر

2024-06-05 / 23:52
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع الجمارك بمركز باب سبتة، مساء الأربعاء ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب 5260 قرص طبي مخدر إلى داخل التراب الوطني.

وقد مكنت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة من توقيف المشتبه فيه، مباشرة بعد وصوله لمركز باب سبتة على متن سيارة مرقمة بالخارج، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق عن ضبط شحنة المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بلوحة القيادة، والمكونة من 4710 قرص طبي مخدر من ‏نوع Rivotril و 550 قرص من نوع Trankimazine.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، وذلك قصد تحديد مصدر ومسارات تهريب هذه الشحنات من المؤثرات العقلية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق تعزيز آليات المراقبة وتكثيف الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية، بغرض التصدي الحازم المحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

2024-06-05 / 23:52
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‫7 تعليقات

  6. يجب العمل على تقنين استخدام الحشيش لأنه آمن و يجنبنا مخاطر مثل هاته السموم الفتاكة..

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  7. هذا العمل حقيقي للحدود وبضببط الجمارك بلا رشوة نحافظ على بلادنا ولادنا مراقبة الحدود بجدية وصرامة والله كوكايين والحبوب الهلوسة لا دخلات المغرب والشباب غادي يتهنا ويرتاح وحتى المشاكل والجرائم مغينقاوش

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