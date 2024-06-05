أمن سطات يوقف مشجعا هدد باختطاف ابن بودريقة

هبة بريس / الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، زوال￼ اليوم الأربعاء، الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو يهدد باختطاف ابن محمد بودريقة، رئيس فريق الرجاء الرياضي، لإجباره على خسارة مباراته ضد مولودية وجدة

ويتعلق الأمر، بشريط فيديو رصدته مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ينسب نفسه لفصيل نادي الجيش الملكي، وهو يوجه مشجعي الفريق العسكري إلى اختطاف ابن بودريقة، والمطالبة بفدية مالية، في حال عدم خسارة الرجاء لمباراته الأخيرة ضد مولودية وجدة، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية.

ومكنت الأبحاث المنجزة، وفق المصدر ذاته، من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة ابن أحمد، حيث تبين أنه سبق تقديمه أمام العدالة السنة المنصرمة في قضية تتعلق بنشر تدوينات ومحتويات عنيفة تحرض على الكراهية والعنف.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد خلفيات وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن مدى جدية التهديدات الإجرامية الصادرة عن المشتبه فيه الموقوف