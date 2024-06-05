فاجعة علال التازي .. حالات التسمم يرتفع إلى 156 حالة
علم أن عدد الإصابات بالتسمم الناتجة عن تناول مادة “الميثانول” بسيدي علال التازي، وصل إلى 156 إصابة، توفي منهم 10 أشخاص.
وقال مصدر اداري في تصريح صحفي انه توافد على المستشفى الإقليمي بالقنيطرة منذ يوم الإثنين 03 يونيو حتى عشية اليوم الأربعاء 156 حالة، تم التكفل بـ 105 منها على مستوى المستشفى السالف الذكر، بينما تم نقل 41 حالة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط.
وأضاف أن المستشفى الإقليمي بالقنيطرة سجل 9 وفيات، بينما سجلت حالة وفاة
وحول عدد الوفيات المسجلة خارج المستشفى، أفاد ذات المسؤول الاداري بأن هذه الأرقام متداولة بين المواطنين ولا يمكن التأكيد على أنها ناتجة عن مضاعفات التسمم بالمادة الكحولية دون إجراء التشريح _ يقول مدير المستشفى للموقع الرسمي للإذاعة الوطنية _
10 تعليقات
فاجعة سيدي علال التازي تعيدنا الى الوراء ..
رسالة الى كل من يتناول شرب الخمر أن يبتعد عنه قبل فوات الاوان..
على السلطات أن تجارب بائعي الكحول .
التسمم الغذائي.والتسمم في الخمر والتلاعب في الأسعار كلها امور تنتظردخل عاجل ..
الكحول والماحيا كلها من ميكروبات وبيكتيريا ..
وعلاش يبقاو فينا الي مشى لطريق الحرام لابد النهاية تكون هكذا
يمكن أن نقول تسمم السم
أمة ظغت وتجبرت وتعدت حدود الله ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فآجتنبوه .ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
الحاصول المغرب كلو سكيرية
لو تمت محاربة المخدرات وتجار المخدرات مند القدم لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم لكن مع الأسف الشديد هناك من يحمي مافيا المخدرات لان ما فيا المخدرات لا يهمهم سوى التراء الفاحش متلها متل مافيا العقار