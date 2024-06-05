فاجعة علال التازي .. حالات التسمم يرتفع إلى 156 حالة

2024-06-05 / 22:00
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علم أن عدد الإصابات بالتسمم الناتجة عن تناول مادة “الميثانول” بسيدي علال التازي، وصل إلى 156 إصابة، توفي منهم 10 أشخاص.

وقال مصدر اداري في تصريح صحفي انه توافد على المستشفى الإقليمي بالقنيطرة منذ يوم الإثنين 03 يونيو حتى عشية اليوم الأربعاء 156 حالة، تم التكفل بـ 105 منها على مستوى المستشفى السالف الذكر، بينما تم نقل 41 حالة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط.

وأضاف أن المستشفى الإقليمي بالقنيطرة سجل 9 وفيات، بينما سجلت حالة وفاة

وحول عدد الوفيات المسجلة خارج المستشفى، أفاد ذات المسؤول الاداري بأن هذه الأرقام متداولة بين المواطنين ولا يمكن التأكيد على أنها ناتجة عن مضاعفات التسمم بالمادة الكحولية دون إجراء التشريح _ يقول مدير المستشفى للموقع الرسمي للإذاعة الوطنية _

2024-06-05 / 22:00
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‫10 تعليقات

  8. أمة ظغت وتجبرت وتعدت حدود الله ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فآجتنبوه .ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا

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  10. لو تمت محاربة المخدرات وتجار المخدرات مند القدم لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم لكن مع الأسف الشديد هناك من يحمي مافيا المخدرات لان ما فيا المخدرات لا يهمهم سوى التراء الفاحش متلها متل مافيا العقار

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