النيران تلتهم قيسارية بفاس و الحريق يجهز على محلات تجارية

علم ان السلطات المحلية بفاس أعلنت حالة التأهب القصوى لمواجهة لهيب النيران الذي أجهز على العشرات من المحلات التجارية و معامل الخياطة بقيسارية الاندلس بحي باب افتوح التابع لنفوذ النسيج العتيق.

وقال مصدر الجريدة انه تم تسخير وحدات من شاحنات إطفاء النيران و سيارات الاسعاف التي تؤمنها عناصر الوقاية المدينة،فيما تم إنزال لمختلف القوات العمومية للحفاظ على الأمن العام و الممتلكات فيما جرى تسهيل عملية إخماد الحريق و محاولة ثني الساكنة على التجمهر في وسط الطريق لتسهيل عملية إجلاء المصابين .

وتفعيلا للعمل الاستباقي رفعت المستشفيات من حالة اليقضة بأقسام المستعجلات لاستقبال المصابين

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