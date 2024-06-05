“الأنسولين الروسي” أصبح متاحا في المغرب

صرحت مديرة التطوير الدولي في شركة “غيرو فارم” الروسية، إيرينا يمشينكو، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، عن بداية التعاون بين الشركة والمملكة المغربية.

وأضافت يمشينكو انه “في شهر مارس من هذا العام، قمنا بتسليم الدفعة الأولى من الأنسولين إلى المغرب، والتي تتكون من 97 ألف عبوة، وهذا تقدم كبير بالنسبة لنا. يعاني المغرب، مثل بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري، ويعاني نحو 20% من السكان من مرض السكري، وهذا مؤشر خطير إلى حد ما. ولذلك فإن هذه المنطقة تمثل أولوية بالنسبة لنا. لقد أقمنا علاقات جيدة مع الشركاء المغاربة، ونعتزم تطوير شراكة استراتيجية

وأردفت يمشينكو بالقول إن “جغرافية التعاون توسعت بشكل ملحوظ أخيرا”، مضيفة: “هذه المنطقة مهمة أيضًا بالنسبة لنا، لأن الدول الصديقة موجودة هنا، ومن الأسهل بكثير بناء شراكات طويلة الأمد معها. بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نتحدث فقط عن الإمدادات، ولكن أيضًا عن التعاون التكنولوجي. لدينا العديد من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى التفاعل بين الأطباء والمتخصصين. نحن على استعداد لمشاركة خبرتنا ومعرفتنا في مجال إنتاج الأنسولين مع شركائنا”. تقول إيرينا يمشينكو لسبوتنيك