ولي العهد يترأس حفل تخرج للدفاع والأركان بالقنيطرة

2024-06-05 / 20:19
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ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع، والفوج 58 لسلك الأركان.

ويضم الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 58 لسلك الأركان 285 خريجا، منهم 70 ضابطا ينحدرون من 26 بلدا، وهي السعودية، وإسبانيا، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، وفرنسا، والغابون، وغينيا كوناكري، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، والسينغال، وتنزانيا، وتشاد، والطوغو، وجزر القمر.

2024-06-05 / 20:19
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