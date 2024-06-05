ولي العهد يترأس حفل تخرج للدفاع والأركان بالقنيطرة
ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج 24 للسلك العالي للدفاع، والفوج 58 لسلك الأركان.
ويضم الفوج 24 للسلك العالي للدفاع والفوج 58 لسلك الأركان 285 خريجا، منهم 70 ضابطا ينحدرون من 26 بلدا، وهي السعودية، وإسبانيا، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، ومصر، وإثيوبيا، وفرنسا، والغابون، وغينيا كوناكري، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والكونغو الديمقراطية، والسينغال، وتنزانيا، وتشاد، والطوغو، وجزر القمر.
16 تعليقات
الله يوفقك لما يحب ويرضى الله ينصرك الله الوطن الملك
الله يبارك في عمر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن
عاش الامير مولاي الحسن
تبارك الله ما شاء الله
حفظك الله مولاي الحسن
الله الوطن الملك
تبارك الله أميرنا المحبوب ربي يحفظك ويحميك
نسال الله لك التوفيق
حفض الله اميرنا،الشاب وسدد الله خطاه
حفظه الله ورعاه
أعانك الله وسدد خطاك ونصرك وأيدك
ماشاء الله عليه اللهم بارك
الله يحفظو و ينصرو
ما شاء الله بارك الله فيه وحفظه
مولاي الحسن حفضك الله ورعاك
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك