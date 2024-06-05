27 ألف حافلة وأكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

أكدت الهيئة العامة للنقل في السعودية استعدادها لتيسير رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، عبر تهيئة أكثر من 27 ألف حافلة و5 آلاف سيارة أجرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحافلات تشتمل على أكثر من 3,500 حافلة مخصصة لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام عبر أكثر من 16 مسارًا وأكثر من 11 موقفًا ومحطة، إضافةً إلى تهيئة أكثر من 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وكذلك أكثر من 27 حافلة داخل المدينة المنورة، لضمان توفير خدمة نقل شاملة وفعالة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

ودعت الهيئة إلى أهمية الالتزام بالآداب العامة أثناء ركوب الحافلات، حيث يحظر التدخين والأكل داخل الحافلة للحفاظ على بيئة نظيفة ومريحة لجميع الركاب، بالإضافة إلى عدم النوم في الأماكن غير المخصصة، والحفاظ على خصوصية وراحة الجميع من خلال تجنب التحدث بصوت مرتفع على الهاتف.

وأكدت الهيئة ضمانها لحقوق المستفيدين داخل الحافلات، والتي تشمل التزام السائق بالآداب العامة وحسن التعامل وحفاظه على خصوصية الركاب، بالإضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلة بكل سهولة وتوفير كل ما يلزم لهم، كما تضمن الهيئة الحق في تعويض الركاب عند تأخر الرحلة لأكثر من ساعة في الرحلات التي تزيد مدتها عن ثلاث ساعات، حيث يتلقى الركاب الوجبات والمرطبات بشكل مجاني في هذه الحالة، بالإضافة إلى توفير رقم للتواصل وتقديم البلاغات.

وفي سياق متصل، وفرت الهيئة العامة للنقل أكثر من 5 آلاف سيارة أجرة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445 هـ، في إطار سعيها لتقديم رحلة مثالية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت أن سيارات الأجرة المرخصة، مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم رحلة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، مشيرة إلى أنها تشمل تتبعًا مباشرًا للرحلة وعدادًا إلكترونيًّا، بالإضافة لوسائل دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان وصول ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام والمناطق المركزية بكل يسر