ألمانيا تمنح المغرب قرضا بـ100 مليون أورو لتمويل مساعدات الزلزال
وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة قسم في بنك التنمية الألماني، ساندرا روليدر، اليوم الأربعاء بالرباط، عقد قرض بقيمة 100 مليون أورو، من أجل دعم برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ويهدف عقد القرض، الذي جرى توقيعه بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، إلى دعم المغرب في تدبير تداعيات الزلزال والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية.
وكشف لقجع أن هذا القرض سيمول جزء من المساعدات المباشرة المخصصة للأسر المتضررة من زلزال الحوز.
7 تعليقات
أتساءل ما مآل مداخيل التأمينات على الكوارث والتي تعد بالملايير
الى اين نتجه في ارتفاع الدين العام.
افهموها يا ناس،اهدار المال العام في موازين والمهرجانات التي يمكنها تغطية حاجات الزلزال.
أين تذهب كل هاته القروض والاموال التي تقدم للمغرب ..
يجب ان يعاد تأهيل هاته المدينة …
و من بعد تقولك هديك الوزيرة انا و حنا ديرنا و معندي منديرلكوم!!
اغرقو المغرب بالقروض اليس في المغرب واردات مالية ام انها تذهب إلى جيوب اللوبيات
أين ذهبت أموال التبرعات والمساعدات المالية الشخصية التي قدمها الشعب والدول الحديقة والشقيقة؟؟؟؟؟ لك الله يا مواطن