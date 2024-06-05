من أجل السب العلني لصحافيين.. القضاء يدين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بإدانة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جنحة السب العلني ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، مع تحميله الصائر بدون إكراه بدني.

وجاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده صحفيين

كما قضت المحكمة بأداء الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لفائدة كل من عبد الحق بلشكر والصافي الناصري تعويضا مدنيا قدره 25000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى.

يُذكر أن الحكم يأتي على خلفية الشكاية التي رفعها الصحافيان ضد ادريس لشكر سنة 2021، بسبب وصفه لهما “بالمأجورين” خلال حلوله ضيفا بأحد البرامج الإذاعية، بعدما سألاه عن إعادة ترشيح نفسه لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي رغم تنافي ذلك مع القانون الأساسي للحزب آنذاك.