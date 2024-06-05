تطوان..توقيف ثلاثة أشخاص بعد انتشار فيديو لتبادل العنف بالعرائش

2024-06-05 / 15:18
0

هبة بريس – مكتب طنجة

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص يتبادلون الضرب والجرح فيما بينهم باستخدام أسلحة بيضاء، ويقودون دراجتين ناريتين بطريقة تشكل خطرا على مستعملي الطريق، ومشفوع بتعليق يدعي بكونهم اعترضوا سبيل المارة بمدينة العرائش.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على أربعة أسلحة بيضاء وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية، علاوة على حجز الدراجتين الناريتين المستعملتين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

2024-06-05 / 15:18
0

مقالات ذات صلة

ضحايا “الخمور القاتلة”.. من يتحمل مسؤولية “تحريك آلة الموت”…

2024-06-05 / 14:58

تارودانت: تجار مخدرات يوظفون أطفالا ويحولون ”مقبرة” لمخزن للممنوعات

2024-06-05 / 14:47

فاس.. تأجيل النظر في محاكمة قاض وعدول ومنتخبين وموظفين…

2024-06-05 / 14:10

درك الدريوش يوقف 15 مرشحا للهجرة السرية ويطيح بالرأس…

2024-06-05 / 13:12

تحاليل “أونسا” المخبرية تكشف أسباب نفوق 72 “حولي” ضواحي…

2024-06-05 / 12:56

وهبي: “ايلا العقار كيتقيم ب200 مليون للمتر فسيدي بنور…

2024-06-05 / 12:11

فاجعة القنيطرة: توقيف إطار بمصنع لـ”الخميرة” يشتبه في ترويجه…

2024-06-05 / 11:45

فاجعة “السبيرتو” القاتل.. هل ساهمت وزارة ايت الطالب في…

2024-06-05 / 11:11

يصيب الجهاز العصبي ويتسبب في فقدان البصر.. ماهو “السبيرتو”…

2024-06-05 / 09:41

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-05 / 09:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى