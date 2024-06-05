ضحايا “الخمور القاتلة”.. من يتحمل مسؤولية “تحريك آلة الموت” ؟

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تناسلت مؤخرا في مدن مختلفة من المملكة حالات وفيات غير مسبوقة لدى أشخاص تعاطوا مادة كحولية “مسمومة” لجؤوا إليها بسبب سعرها الرخيص وادمانهم على هذا النوع من السموم الذي أصبح يهدد بتكرار مآسي وفواجع مؤلمة آخرها واقعة جماعة سيدي علال التازي ضواحي القنيطرة .

فواجع الكحول المسمومة كان فيها أشخاص كثيرون يبحثون عن لحظة خاطفة من السهو و اللهو قبل أن يرتطموا بمصير مؤلم، بسبب “تهور كراب “( بائع الخمر ) منحهم تأشيرة السفر الاخير تاركين وراءهم استفهاما عريضا حول من المسؤول ؟

تساقط الضحايا تباعا

يستمر الخمر الفاسد في حصد أرواح المغاربة ، حيث سجلت سنة 2021 أزيد من عشرين وفاة في مدينة وجدة و11 في مدينة الناظور وبعدها بسنة سجلت 9 وفيات ببلدية العروي ، ليستمر تساقط ضحايا الخمر الفاسد، حيث استيقظت مدينة القصر الكبير على هول مأساة وفاة 20 شخصا سنة 2022 عثر على بعضهم جثتا هامدة في مناطق متفرقة من ازقة وشوارع المدينة ، وهي المأساة التي تتبعت جريدة “هبة بريس ” تفاصيلها بعد ربط الاتصال بمسؤولي قطاع الصحة في شخص شوقي أميران مندوب الصحة باقليم العرائش الذي اطلعنا حينها على اخر حصيلة ضحايا الكحول المغشوش ، قبل أن يستيقظ المغاربة مرة أخرى أول أمس على هول فاجعة وفاة عدد من الأشخاص جراء تناوله خمورا مسمومة بجماعة سيدي علال التازي ضواحي القنيطرة .

من يتحمل المسؤولية ؟

شكلت الحوادث الاخيرة لدى اشخاص تعاطوا مواد كحولية مغشوشة ، مأساة غير مسبوقة لدى الرأي العام الوطني الذي بادر الى طرح السؤال البديهي بخصوص الجهات التي يمكن تحميلها مسؤولية هذه الفواجع خاصة ونحن أمام صانعي وبائعي خمور “كرابة ” ينشطون بعيدا عن أعين السلطات ويستعملون مواد خطيرة تهدد السلامة الصحية لمتعاطي هذا النوع من الخمور الرخيصة .

فمعالجة هذا المشكل يجب أن يبدأ من مصدر تصنيع هذه المواد الضارة، سيما أنها تتم من طرف أفراد ذاتيين بقرى ومناطق غالبا ما تكون بعيدة عن أعين السلطات الامنية التي تبذل بدورها مجهودات كبيرة لتجفيف منابع هذه السموم.

هل المقاربة الأمنية ؟

لايمكن بأي حال تحميل جهة واحدة فقط مسؤولية هذا الموضوع ، كما أن المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها لتجنب تكرار مثل هذه الفواجع وحدوث وفيات بسبب الكحول الفاسدة ، بالرغم من ان التدخل الامني يبقى له دور كبير في منع انتشار وتوزيع هذه المشروبات السامة كاجراء استباقي يقود غالبا الى توقيف المتورطين في تحضيرها وتوزيعها.

في مقابل ذالك تبقى المقاربة العلاجية والحقوقية بدورها مدخلا اساسيا للتقليص من مخاطر مثل هذه الظواهر والحد من تكرار الفواجع .