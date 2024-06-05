تحاليل “أونسا” المخبرية تكشف أسباب نفوق 72 “حولي” ضواحي برشيد

2024-06-05 / 12:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت جماعة المباركيين بإقليم برشيد خلال هذا الأسبوع حالة غريبة تمثلت في نفوق حوالي 72 رأس من الماشية بالإضافة لبعض الأبقار في ضيعة واحدة و هو ما عجل بتدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”.

و مباشرة فور توصلها بالمعطيات الأولى بنفوق 72 “حولي”، سارعت مصالح “أونسا” للتنقل لعين المكان حيث قامت بالمعاينة الأولية و الكشوفات السريرية و كذلك أخذ عينات للمختبر قصد إجراء التحاليل اللازمة لكشف أسباب نفوق هذا العدد الكبير من الأغنام.

و حسب معطيات خاصة، فقد توصلت “أونسا” لسبب نفوق الأغنام بالضيعة السالفة الذكر و الذي أرجعته التحاليل المخبرية للعلف الخاص بالتسمين و الذي تم تغييره قبل أيام من طرف صاحب الضيعة.

و تسبب تغيير العلف وفق ذات التقرير في تضاعف بكتيريا معوية في الأغنام التي نفقت، حيث ارتفعت معدلات بكتيريا كلوستريديوم بشكل كبير مما تسبب في تسمم للأغنام التي تغير نظامها العلفي.

هذا و بادرت “أونسا” بتنسيق تام مع السلطات القضائية و الدركية بالمنطقة لأخذ عينات من العلف الذي يشك فيه صاحب الضيعة، حيث تم القيام بزيارة مفاجئة لمقر الشركة المنتجة لتلك الأعلاف و تم أخذ عينا منها لإجراء تحاليل خاصة عليها.

2024-06-05 / 12:56
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‫19 تعليقات

    1. الطمع و الجشع اوصل صاحب الضيعة الى هده الحالة و الا لمادا غير العلف الاصلي بعلف للتسمين على بعد ايام من عيد الاضحى المبارك

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  11. اكيد الشركة بريئة من شبهة تسمم العلف.والمسؤول الاول والاخير هو مالك القطيع.خاصة وأن الشركة لها دفتر تحملات وترخيص من الدولة.

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  17. أخذت أونسا عينة من العلف الذي تسبب في نفوق الأكباش وحلت بالشركة المنتجة لإجراء إختبار على منتوجها وهنا يطرح سؤال نفسه بإلحاح، إذا ماتأكد أن هذا العلف هو السبب الرئيسي في نفوق هذه الأغنام، هل ستتحمل الشركة تعويض المتضرر ؟

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  18. لماذا لا نضع فرضية جشع المالك الذي أعطى مواد محظورة من أجل التسمين السريع بمناسبة عيد الأضحى.

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