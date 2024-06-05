وهبي: “محامون غلَّطوا الرأي العام بخصوص عقد الزواج في الفنادق”

هبة بريس – الرباط

اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض المحامين بتغليط الرأي العام، بخصوص تصريحاته حول قانونية “عقد الزواج” في الفنادق.

وقال وهبي، في كلمته باليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشراكة مع وزارة العدل يومه الأربعاء، بمجلس النواب: “ملي هضرت على موضوع عقد الزواج فالفنادق، خرجو مجموعة من المحامين فتصريحات صحفية، كيقولو راه القانون ينص على البطاقة الوطنية، انا مهضرتش على البطاقة الوطنية أنا هضرت على عقد الزواج”.

وأضاف وهبي قائلا: “ملي يخرج المحامي بتصريحات مغلوطة للرأي العام وللمحامين المتمرنين فهذا غير مقبول .. وهنا خاص النقيب يستدعيه، ويتقال ليه اما نكونك ونعاود نقريك اما سكت”